TÜRKİYE ekonomisinin gelecek üç yıllık dönemde izleyeceği yol haritası belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeni programla birlikte büyümeden enflasyona, istihdamdan dış ticarete ve bütçe dengesine kadar ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler belirlendi.

2029’DA YÜZDE 5 BÜYÜME HEDEFLENİYOR

OVP’de Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 olarak yer aldı.

Ekonominin 2027’de yüzde 4,2, 2028’de yüzde 4,6 ve 2029’da yüzde 5 büyümesi hedefleniyor. Böylece program dönemi boyunca ekonomik büyümenin kademeli olarak hızlanması öngörülüyor.

ENFLASYONDA HEDEF TEK HANE

Programın en dikkat çeken başlıklarından biri enflasyon oldu. 2026 yılı sonunda enflasyonun yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

Enflasyon hedefi 2027 için yüzde 21, 2028 için yüzde 13,5 ve 2029 için yüzde 9 olarak belirlendi. Böylece program döneminin sonunda enflasyonun yeniden tek haneli seviyeye indirilmesi amaçlanıyor.

İŞSİZLİKTE KADEMELİ GERİLEME BEKLENİYOR

İşsizlik oranının 2026 yılı sonunda yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, önümüzdeki üç yıllık dönemde kademeli bir düşüş öngörüldü.

Buna göre işsizlik oranının 2027’de yüzde 8’e, 2028’de yüzde 7,8’e ve 2029’da yüzde 7,6’ya gerilemesi hedefleniyor.

İHRACATTA HEDEF 316 MİLYAR DOLAR

Dış ticarete ilişkin hedefler de yeni OVP’de yer aldı. Türkiye’nin 2026 sonunda 282 milyar dolar olması beklenen ihracatının, 2027’de 292 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

İhracat hedefi 2028 için 302,5 milyar dolar, 2029 için ise 316 milyar dolar olarak belirlendi.

İthalatın ise 2026 sonunda 387 milyar dolar, 2027’de 397 milyar dolar, 2028’de 411 milyar dolar ve 2029’da 426 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

BÜTÇE AÇIĞINDA HEDEF YÜZDE 2,8

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026 yılında yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Program kapsamında mali disiplinin güçlendirilmesiyle birlikte bu oranın dönem sonunda yüzde 2,8’e düşürülmesi hedefleniyor.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNE ÇIKIYOR

Yeni OVP yalnızca makroekonomik göstergeleri değil, önümüzdeki dönemde izlenecek temel politikaları da ortaya koydu.

Programda makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve mali disiplinin korunmasının yanı sıra verimlilik artışının desteklenmesi, AR-GE ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, iş gücü piyasasının etkinliğinin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kayıt dışılığın azaltılması temel hedefler arasında sıralandı.

Yeni OVP, kamu kurumlarının bütçe ve mevzuat çalışmalarının yanı sıra kurumsal planlama ve karar alma süreçlerinde temel politika çerçevesini oluşturacak. Programın ilk yılında hayata geçirilecek politika ve tedbirlerin ayrıntıları ise 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alacak.