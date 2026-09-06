DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAFEYE TABANCAYLA ATEŞ AÇILDI

Kavganın ardından kafeye tabancayla ateş açıldı. Kafede bulunanların da silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde Cumali Kazan (36) ile Ercan Kazan’ın (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Suphi Bozat (40), tedavi altına alındığı özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Diğer 3 yaralının ise hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayın ardından kafede ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, silahlı çatışmaya karıştıktan sonra kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın alacak meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken, çatışmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma sürüyor.