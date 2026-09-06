A MİLLİ Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’ndaki ikinci sınavını Avustralya karşısında veriyor. Potanın Perileri için büyük önem taşıyan C Grubu mücadelesi saat 12.30’da başladı.

Almanya’nın Berlin kentindeki Berlin Arena’da oynanan karşılaşma, TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK GALİBİYET İÇİN SAHADALAR

Türkiye, Dünya Kupası’ndaki ilk karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 89-75 mağlup ayrılarak turnuvaya yenilgiyle başladı.

Potanın Perileri, Avustralya karşısında kazanarak hem Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyetini almak hem de C Grubu’ndaki iddiasını sürdürmek istiyor.

KRİTİK MAÇ CANLI YAYINLANIYOR

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye-Avustralya karşılaşması saat 12.30 itibarıyla başladı. Mücadele TRT Spor ve S Sport’tan canlı olarak ekranlara geliyor.

Milliler açısından gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek karşılaşmada alınacak sonuç, son maç öncesinde büyük önem taşıyor.

SON RAKİP PORTO RİKO

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avustralya karşılaşmasının ardından C Grubu’ndaki son maçına 7 Eylül Pazartesi günü çıkacak.

Türkiye’nin son rakibi Porto Riko olacak. Kritik karşılaşma TSİ 12.30’da başlayacak. Milliler, grup aşamasını mümkün olan en iyi sırada tamamlayarak Dünya Kupası’nda yoluna devam etmeyi hedefliyor.