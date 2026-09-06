Yenişehir Mahallesi yürüyüş yolu 49. Sokak’ta bulunan bir kafenin önünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, geçmişte ortaklık yaptıkları ve aralarında borç nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu belirtilen Ağrılı ve Adıyamanlı iki ailenin üyeleri arasında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Tarafların birbirlerine ateş açmasıyla bölgede büyük hareketlilik yaşandı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı çatışmada 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ALACAK-VERECEK ANLAŞMAZLIĞI ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk bilgilere göre olayın geçmişten gelen bir alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı değerlendiriliyor. Tarafların daha önce ortaklık yaptığı ve aralarındaki mali anlaşmazlığın devam ettiği belirtilirken, tartışmanın nasıl başladığı ve silahı ilk kimin kullandığı gibi olayın kritik ayrıntılarının yürütülecek soruşturmayla netleşmesi bekleniyor.

Polis ekipleri çatışmanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu tür olaylarda soruşturmanın önemli bölümlerinden birini olay yeri incelemesi oluşturuyor. Ekipler, ateşli silah kullanılan vakalarda boş kovanlar ve diğer delilleri kayıt altına alırken çevrede bulunan güvenlik kameraları da olayın başlangıcını, tarafların hareketlerini ve olaya karışan kişileri belirlemek amacıyla incelenebiliyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLECEK

İki kişinin hayatını kaybettiği olay nedeniyle yürütülecek adli süreçte, çatışmaya doğrudan katılanların yanı sıra olay sırasında bölgede bulunan kişilerin konumlarının da araştırılması bekleniyor. Görgü tanıklarının ifadeleri, kamera kayıtları, olay yerinden elde edilen bulgular ve kriminal incelemeler bir arada değerlendirilerek çatışmanın seyri ortaya çıkarılacak. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili ise henüz ayrıntılı resmi açıklama yapılmadı.

Benzer silahlı kavgalarda soruşturma yalnızca olay yerindeki ilk tespitlerle sınırlı kalmıyor. Nitekim Diyarbakır’da daha önce iki grup arasında yaşanan ve 2 kişinin öldüğü başka bir silahlı kavganın ardından polis ekiplerinin kapsamlı çalışma yürüttüğü, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın adli makamlarca sürdürüldüğü kamuoyuna yansımıştı. Bu tür emsallerde güvenlik kamerası kayıtları, kriminal bulgular ve şüpheli ifadeleri soruşturmanın temel unsurları arasında yer alıyor.

VATANDAŞLARIN OLAY YERİNDEN UZAK DURMASI ÖNEM TAŞIYOR

Silahlı kavga ve çatışma yaşanan durumlarda çevrede bulunan vatandaşların taraflara müdahale etmek yerine güvenli bir noktaya geçerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi önem taşıyor. Olayın sürdüğü bölgeye yaklaşılması hem yeni yaralanmalara yol açabiliyor hem de güvenlik güçlerinin müdahalesini güçleştirebiliyor. Olay sonrasında ise delillerin korunabilmesi için güvenlik şeridi içerisine girilmemesi gerekiyor.

OLAYIN AYRINTILARI ADLİ İNCELEMEYLE NETLEŞECEK

Polis ekiplerinin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, kullanılan silahların belirlenmesi ve çatışmaya karışan kişilerin tespit edilmesi amacıyla başlattığı çalışma sürüyor. Hayatını kaybedenler ile yaralıların kimlikleri konusunda şu ana kadar doğrulanmış ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, olayın kesin nedeni ve tarafların sorumluluklarının savcılık koordinesinde yürütülecek soruşturma sonucunda netleşmesi bekleniyor.