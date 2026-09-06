ANTALYA’nın Sinan Mahallesi’nde bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Kısa sürede yoğun dumanın sardığı dairedeki kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, saat 09.15 sıralarında Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle dairenin mutfak bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

YOĞUN DUMANI GÖRENLER İHBAR ETTİ

Daireden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi, dumanın yoğunlaşması üzerine kendi imkanlarıyla daireden çıkarak binayı terk etti.

3 KİŞİYE AMBULANSTA MÜDAHALE

Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Vatandaşlara olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri ise binanın 4’üncü katındaki daireye girerek mutfakta etkili olan alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

MUTFAKTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangının ardından dairede soğutma ve inceleme çalışması gerçekleştirildi. Alevler nedeniyle mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için inceleme başlatıldı.