TÜRKİYE ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık dönemine yön verecek 2027-2029 Orta Vadeli Programı için beklenen gün geldi. Hazırlıklarında sona gelinen yeni OVP’nin bugün kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada yeni programın 6 Eylül Pazar günü duyurulacağını belirtmişti. Programın açıklanmasıyla birlikte ekonomi yönetiminin önümüzdeki üç yıllık dönemde izleyeceği politikalar ve temel makroekonomik hedefler de netleşecek.

3 YILLIK EKONOMİ ROTASI BELİRLENECEK

Yeni OVP’de 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat, ithalat, bütçe dengesi ve finansal istikrar hedeflerinin yer alması bekleniyor.

Program kapsamında kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da açıklanacak. Böylece hem merkezi yönetim bütçesinin ana çerçevesi hem de kamu harcamalarına ilişkin temel yaklaşım ortaya konulmuş olacak.

GÖZLER ENFLASYON HEDEFLERİNDE

Ekonomi çevrelerinin en yakından takip edeceği başlıkların başında enflasyon tahminleri geliyor. Yeni programda mevcut hedeflerin ne ölçüde korunacağı veya revize edileceği merak ediliyor.

Büyüme hedeflerinin yanı sıra fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele, istihdamın artırılması ve finansal istikrarın güçlendirilmesine ilişkin politika başlıklarının da programda önemli yer tutması bekleniyor.

MEVCUT OVP’DE HEDEFLER NEYDİ?

2026-2028 dönemini kapsayan mevcut Orta Vadeli Program’da Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3 ve 2028’de yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti.

Enflasyon hedefi ise 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9 ve 2028 için yüzde 8 olarak belirlenmişti.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026 yılında yüzde 3,5 olması, program döneminin sonunda ise yüzde 2,8’e gerilemesi öngörülmüştü.

İŞSİZLİK VE DIŞ TİCARET HEDEFLERİ DE YENİLENECEK

Mevcut programda işsizlik oranının 2026’da yüzde 8,4, 2027’de yüzde 8,2 ve 2028’de yüzde 7,8’e gerilemesi hedeflenmişti.

İhracat hedefleri ise 2026 için 282 milyar dolar, 2027 için 294 milyar dolar ve 2028 için 308,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı. İthalatın aynı dönemde sırasıyla 378 milyar dolar, 393 milyar dolar ve 410,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmüştü.

YAPISAL REFORMLAR DA PROGRAMDA YER ALACAK

Orta Vadeli Program yalnızca ekonomik göstergeleri değil, hedeflere ulaşmak için uygulanacak reform başlıklarını ve bunların takvimini de içeriyor.

Yeni programda üretim, yatırım, ihracat, istihdam, kamu maliyesi ve finansal istikrar alanlarında atılması planlanan adımların ayrıntılarının paylaşılması bekleniyor.

YENİ RAKAMLAR BUGÜN NETLEŞECEK

Yeni OVP’nin kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte mevcut programdaki hedeflerden hangilerinin korunduğu, hangilerinin değiştirildiği ve 2029 yılına ilişkin yeni hedeflerin ne olduğu belli olacak.

Özellikle enflasyon, büyüme, işsizlik ve bütçe açığı tahminlerinde yapılacak değişiklikler piyasalar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilecek.