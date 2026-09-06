ALANYA’DA Gümüşkavak ve İki Evli yaylalarında zirai alanlarda çıkan iki ayrı yangın ekipleri alarma geçirdi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki kısmen ormanlık alanlara sıçradı.

Yangınların fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızla her iki bölgeye de sevk edildi. Alevlerin daha geniş ormanlık alanlara ulaşmasının önüne geçebilmek için havadan ve karadan eş zamanlı müdahale başlatıldı.

2 HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ

Gümüşkavak ve İki Evli yaylalarındaki yangınlara toplam 2 helikopter, 4 arazöz, 30 teknik personel ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Helikopterler alevlerin etkili olduğu noktalara havadan su bırakırken, arazözler ve orman işçileri de karadan yangının ilerlemesini durdurmak için yoğun çalışma yürüttü.

Özellikle alevlerin zirai alanlardan ormanlık bölgelere sıçraması üzerine ekipler çalışmalarını bu noktalarda yoğunlaştırdı.

YAKLAŞIK 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan ve karadan gerçekleştirilen koordineli müdahale kısa sürede sonuç verdi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucunda her iki yayladaki yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çevredeki daha geniş ormanlık alanlara yayılmasının önüne geçilirken, bölgede bulunan ekipler söndürme çalışmalarının ardından kontrollerini sürdürdü.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı yanan alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, özellikle sıcaklığın devam ettiği noktaları kontrol ederek olası yeniden alevlenme riskine karşı önlem aldı.

Gümüşkavak ve İki Evli yaylalarında çıkan iki ayrı yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.