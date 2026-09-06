KGK Yönetim Kurulu, ilk olarak Eylül ayı olağan toplantısı için 11-13 Eylül tarihlerinde Sakarya’da bir araya gelecek. Sakarya’nın ardından sırasıyla Kırşehir, Afyonkarahisar, Londra ve Alanya’da gerçekleştirilecek buluşmalarla 2026 yılı etkinlik takvimi tamamlanmış olacak.

SAKARYA’DA YK TOPLANTISI

Sakarya KGK il temsilcisi ve KGK Dijital Medya Meclis Başkanı Güven Hasbaş’ın ev sahipliğinde Sakarya’da bir araya gelecek olan KGK yönetim kurulu üyeleri, konseyin etkinlikleri ve paydaşı olduğu projelerin yanısıra sektörün gündeminde olan konuları masaya yatıracaklar. Ayrıca, Sakarya’nın üst düzey yöneticileri ve gazetecileriyle bir araya gelecekler.

KIRŞEHİR’DE AHİLİK BAYRAMI

Konseyin Sakarya’dan sonraki durağı Neşet Ertaş’ın memleketi ve ahiler şehri Kırşehir olacak. Kırşehir KGK il temsilicisi Murat Sürmeli’nin ev sahipliğinde 14-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında şehre gelen KGK üyeleri Kırşehir Valiliği’nin düzenlediği Ahilik Haftası kutlamalarına katılacak. Kırşehir’in tarihini ve kültürünü de tanıyacak olan KGK üyeleri Kaman ilçesi gezisi de yapacaklar.

AFYON’DA YEREL MEDYA BULUŞMASI

KGK Yerel Medya Meclisi, il temsilcilerinin de katılımıyla 19-21 Eylül tarihleri arasında zaferler şehri Afyonkarahisar’da buluşarak istişare toplantısı yapacak. Afyonkarahisar KGK İl Temsilcisi Mehmet Emin Güzbey’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan buluşmada, şehirde tarihi, turistik, gastronomik ve kültürel turlar da yapılacak ve üst düzey yöneticiler ziyaret edilecek. Ayrıca, yerel medya temsilcileri, sektörün sorunları ve çözüm yolları üzerine süre sınırı olmayan bir toplantıda bir araya gelerek istişare edecekler. Alınan kararlar ve öneriler yayınlanacak olan ortak bildiri ile kamuoyuna duyurulacak.

LONDRA’DA DOSTLUK BULUŞMASI

Geçen yıl ABD’nin New York kentinde 1. Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri töreni ve sergisini gerçekleştiren Küresel Gazeteciler Konseyi, bu yıl ikincisini 29 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da yapacak. TC Londra Büyükelçiliği himayesinde ve Birleşik Krallık KGK Temsilcisi Vatan Öz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik çerçevesinde, ünlü Arrundel House’da Türk ve İngiliz gazetecilerin ödüllendirileceği bir ödül töreni yapılacak ve Türk basınında İngiltere manşetleri ve tarihi diplomatik belgeler konulu bir dokümanter sergi de açılacak. KGK heyeti Londra’da önemli temaslarda da bulunacak. Londra’da faaliyet gösteren Türk STK’larıyla görüşecek olan KGK heyeti, İngiliz parlamento binasında Türk ve Müslüman kökenli parlamenterler ile baron ve baronesleri de ziyaret edecek.

6. KÜRESEL MEDYA BULUŞMASI

Bu yıl yine Alanya’da 6’ncısı düzenlenecek olan Küresel Medya Buluşması bu yılın son etkinliği olacak. 6-10 Kasım tarihleri arasında Alanya’da KGK il ve ülke temsilcileri ile seçilmiş meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek olan buluşma kapsamında, medya konulu çeşitli panel ve çalıştayların yanısıra, konseyin paydaşı olduğu toplumsal şiddetle mücadelede sosyal arabuluculuk projesi konulu bir çalıştay da yapılacak. Tüm Türkiye’nin yanısıra, yaklaşık 30 ülkeden gazetecilerin ve devlet adamlarının katılmasının beklendiği buluşma, 6. Küresel Başarı Ödülleri ve İsmail Gaspıralı Ödülleri töreni ile sona erecek.