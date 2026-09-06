GALATASARAY’DA Başakşehir maçında yaşanan sakatlıkların ardından Victor Osimhen ve Mario Lemina’dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, iki futbolcunun MR ve ileri tetkiklerinin tamamlanmasının ardından sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan kontrollerde hem Osimhen hem de Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edildiği bildirildi.

OSIMHEN’İN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, Osimhen’in sağ kasık bölgesinde kanama ve zorlanma tespit edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir.”

3 KRİTİK MAÇI KAÇIRABİLİR

Osimhen’in sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması durumunda Galatasaray’ın önündeki kritik karşılaşmalarda forma giyemeyebileceği belirtiliyor.

Nijeryalı golcünün 9 Eylül’de Sporting, 13 Eylül’de Kocaelispor ve 19 Eylül’de Trabzonspor karşılaşmalarını kaçırabileceği ifade ediliyor.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Galatasaray sağlık heyeti, yıldız futbolcunun durumunu Trabzonspor karşılaşması öncesinde yeniden değerlendirecek.

OSIMHEN İÇİN RİSK ALINMAYACAK

Osimhen’in tedavi sürecindeki gelişmelere göre Trabzonspor maçında oynayıp oynayamayacağına karar verilecek. Yeterli iyileşmenin sağlanmaması halinde yıldız golcü için risk alınmayacağı ve dönüşünün milli ara sonrasına bırakılacağı belirtiliyor.

LEMINA’DA DA AYNI SAKATLIK

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Mario Lemina’nın tetkiklerinde de Osimhen’e benzer şekilde sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edildi.

Tedavisine başlanan Lemina’nın da tahmini olarak 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

İki önemli futbolcunun aynı karşılaşmada sakatlanması, Galatasaray’da yoğun maç takvimi öncesinde teknik heyetin planlarını etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıktı.