2026 KPSS Lisans maratonunda Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül’de gerçekleştirildi. Kamu kurumlarında görev alabilmek için sınava katılan binlerce aday, sınavın ardından “KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2026 sınav takviminde KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

KPSS SONUÇLARI 7 EKİM’DE AÇIKLANACAK

ÖSYM’nin takvimine göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Alan Bilgisi sınavlarının da tamamlanması beklenecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte KPSS puanlarını ve sınava ilişkin diğer bilgileri görüntüleyebilecek.

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 12-13 EYLÜL’DE

KPSS Lisans süreci henüz sona ermedi. Alan Bilgisi sınavları iki güne yayılan oturumlarla gerçekleştirilecek.

İlk sınav 12 Eylül 2026 Cumartesi, diğer oturumlar ise 13 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. Alan Bilgisi sınavlarına katılacak adaylar belirlenen tarihlerde yeniden sınav salonlarında ter dökecek.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak KPSS puanları ve sınava ilişkin sonuç bilgileri görüntülenebilecek.

SONUÇLARIN ARDINDAN GÖZLER TERCİHLERE ÇEVRİLECEK

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde kamu kurumlarının personel alımları ve tercih süreçleri olacak. Adaylar, elde ettikleri KPSS puanlarına göre yayımlanacak ilanları ve tercih kılavuzlarını takip edecek.

ÖSYM’nin mevcut takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim’de adayların erişimine açılacak.