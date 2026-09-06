ALANYA’DA alacağını tahsil edemediğini belirten Ömer Öztürk isimli işçi, Royal Palm Otel’in çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Öztürk için bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir taşeron firma bünyesinde çalıştığı belirtilen Öztürk’ün, firmanın Royal Palm Otel’den alacağını tahsil edememesi nedeniyle kendisine de ödeme yapılamadığını öne sürdüğü öğrenildi. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle evine haciz gittiği belirtilen Öztürk, otelin çatısına çıkarak yetkililerden yardım istedi.

EKİPLER İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

İhbar üzerine Royal Palm Otel’e gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası bir duruma karşı hazır beklemeye başladı.

Ekiplerin, Öztürk’ü bulunduğu yerden güvenli şekilde indirmek için ikna çalışmaları sürüyor.

OTELİN ÖNÜNDE DAHA ÖNCE DE ALACAK EYLEMİ YAPILMIŞTI

Royal Palm Otel, daha önce de işçilerin alacak eylemiyle gündeme gelmişti. Yaklaşık 10-15 kişilik bir işçi grubu, ücret ve alacaklarını tahsil edemediklerini belirterek otelin önünde eylem yapmış ve ödemelerinin yapılmasını talep etmişti.

Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürerken, Öztürk’ü ikna etmek için çalışmalar devam ediyor.