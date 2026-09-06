OYUNCU Serhat Mustafa Kılıç’ın 51 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Kağıthane’deki evinde yaşamını yitiren Kılıç’ın cenaze programına ilişkin ayrıntılar menajeri Tolga Çinkitaş tarafından açıklandı.

Kılıç için ilk olarak İstanbul’da anma töreni gerçekleştirilecek. Ardından Ankara’ya götürülecek olan ünlü oyuncu, ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılacağı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

İSTANBUL’DA ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Serhat Mustafa Kılıç için 7 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’de Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek.

Menajeri Tolga Çinkitaş, kaybın çok ani olduğunu belirterek sanatçının sevenlerinden çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi. Çinkitaş, Kılıç’ın tüm dostlarını İstanbul’da gerçekleştirilecek anma törenine davet etti.

SON YOLCULUĞUNA ANKARA’DA UĞURLANACAK

İstanbul’daki anma programının ardından Kılıç’ın cenazesi Ankara’ya götürülecek.

Ünlü oyuncu için 8 Eylül Salı günü öğle namazına müteakip Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Kılıç’ın cenazesi daha sonra Ankara’da toprağa verilecek.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden Serhat Mustafa Kılıç’ın cenazesi, ölümünün ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Buradaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edildi. Kılıç’ın cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan gasilhaneye götürüldü.

SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU

51 yaşındaki oyuncunun ani ölümü sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Kılıç’ın vefat haberinin ardından sanat dünyasından çok sayıda isim ve seveni sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Kılıç’ın ölümüne ilişkin başlatılan inceleme ise sürüyor.