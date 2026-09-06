ALTIN piyasalarında hareketlilik devam ederken yatırımcıların gözü gelecek yeni verilere ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevrildi. ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinin ardından altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme dikkat çekerken, Finans Analisti İslam Memiş altının önümüzdeki dönemde izleyebileceği seviyelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Memiş, kısa vadede ons altının 4 bin 300 ile 4 bin 500 dolar arasında, gram altının ise 6 bin 800 ile 7 bin 200 TL aralığında hareket edebileceğini öngördü.

ALTINDA GÖZLER FED’E ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının yönünü belirleyen önemli gelişmelerden biri ABD ekonomisine ilişkin açıklanan veriler oldu. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ons altında yaklaşık yüzde 2’lik geri çekilme yaşandı.

Eylül ayının piyasalar açısından yoğun bir veri gündemine sahip olduğuna dikkat çeken Memiş, özellikle ABD’den gelecek enflasyon verileri ile Fed’in faiz kararının altının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

GRAM ALTIN İÇİN 7 BİN 200 TL SEVİYESİ

Memiş’in kısa vadeli beklentisine göre gram altında 6 bin 800 ile 7 bin 200 TL arasındaki fiyat hareketleri takip edilecek. Ons altında ise 4 bin 300-4 bin 500 dolar bandı öne çıkıyor.

Ons altının hafta içerisinde 4 bin 370 dolar seviyesine kadar gerilediğini, ardından toparlanarak haftayı yaklaşık 4 bin 430 dolar civarında tamamladığını belirten Memiş, altın piyasasındaki dalgalı seyrin sürebileceğine işaret etti.

YIL SONU İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

İslam Memiş, yıl sonuna ilişkin ons altın beklentisini de paylaştı. Memiş, ons altında 5 bin dolar seviyesinin görülebileceği yönündeki tahminini dile getirdi.

Gram altının yakın dönemde 7 bin 229 TL seviyesine kadar yükselmesinin ardından piyasada kâr satışlarının görüldüğünü belirten Memiş, bazı yatırımcıların altından Türk lirasına geçiş yaptığını söyledi.

ALTINLAR NEDEN BOZDURULUYOR?

Memiş, vatandaşların altın satışlarının arkasındaki nedenlere ilişkin de değerlendirmede bulundu. Son dönemde altın bozduranların önemli bölümünün elde ettiği parayı ev veya otomobil alımında kullandığını ifade etti.

Yaklaşık yedi aydır devam ettiğini belirttiği baskılanma döneminin geride kaldığını savunan Memiş, ons altında 3 bin 950 dolardan 4 bin 430 dolar seviyelerine, gram altında ise 5 bin 950 TL’den 6 bin 800 TL’nin üzerine gerçekleşen yükselişe dikkat çekti.

ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ YENİ VERİLERDE

Önümüzdeki süreçte ABD enflasyon rakamları, Fed’in faiz politikası ve küresel ekonomik gelişmeler altın fiyatlarının seyri açısından yakından takip edilecek.

İslam Memiş tarafından açıklanan seviyeler tahmin niteliği taşırken, altın fiyatlarının merkez bankalarının kararları, faiz beklentileri ve küresel piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceği unutulmamalı. Açıklamalar yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor.