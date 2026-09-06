TRENDYOL Süper Lig’de 4. hafta heyecanı Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk üç haftada aldığı sonuçlarla sezona iyi başlayan iki ekip, İstanbul’da 3 puan için sahaya çıkacak.

Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde “Kasımpaşa-Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanı sıra iki takımın muhtemel 11’lerini araştırıyor.

KASIMPAŞA-AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki mücadele 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00’de başlayacak.

Karşılaşmaya İstanbul’daki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı ev sahipliği yapacak.

KASIMPAŞA-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Amedspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Mücadele, beIN SPORTS’un dijital platformlarından da takip edilebilecek.

KASIMPAŞA İLK 3 HAFTADA 5 PUAN TOPLADI

Sezonun ilk üç haftasında 5 puan toplayan Kasımpaşa, 4. haftaya 8’inci sırada girdi.

Lacivert-beyazlı ekip, ilk hafta Trabzonspor ile berabere kaldı. İkinci haftada Başakşehir karşısından da beraberlikle ayrılan Kasımpaşa, üçüncü hafta Çorum FK deplasmanında 1-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini elde etti.

AMEDSPOR’DAN 2 GALİBİYET

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ise geride kalan üç haftada aldığı 2 galibiyetle dikkat çekti.

İstanbul deplasmanına puan hedefiyle çıkan Amedspor, Kasımpaşa karşısında da başarılı başlangıcını sürdürmek istiyor.

KASIMPAŞA-AMEDSPOR MUHTEMEL 11’LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Frimpong, Kerem, Baldursson, Mendes, Diabate, Güven, Benedzcyak

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Mehmet Yeşil, Dellova, Mohamed, Raveloson, Gökhan, Dia Saba, Ballet, Orban, Diagne