Batman’da gece saatlerinde yaşanan trafik kazası, kentte bir kez daha yaya geçitlerinde güvenlik konusunu gündeme taşıdı. Petrol Mahallesi’nde bulunan TPAO Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammed Çelik ile kimliği henüz açıklanmayan bir yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 47 ADY 288 plakalı motosikleti kullanan Muhammed Çelik, Çöplük Kavşağı yönüne doğru ilerlediği sırada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem motosiklet sürücüsü hem de yaya metrelerce savruldu.

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed Çelik ile kimliği henüz belirlenemeyen yaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman’daki hastanelere kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen iki yaralı da kurtarılamadı. Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

YAYA GEÇİTLERİNDE GÜVENLİK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan kaza, özellikle gece saatlerinde yaya geçitlerinde görünürlük, hız kontrolü ve trafik kurallarına uyum konularını yeniden gündeme getirdi. Batman’da sık kullanılan ana arterlerden biri olan TPAO Bulvarı’nda meydana gelen bu olay, hem sürücüler hem de yayalar açısından dikkatli olunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve kamera kayıtlarının değerlendirilmesinin ardından netlik kazanacağını belirtti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve tarafların hız durumu gibi detayları araştırıyor. Kimliği henüz belirlenemeyen yayanın kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor.

Batman’da iki kişinin yaşamını yitirdiği bu üzücü kaza, trafik güvenliği konusunda alınacak önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.