Alanya'da yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan “15 Mayıs 2026 Cuma Alanya’da elektrik kesintisi var mı?” sorusunun yanıtı belli oldu. Dağıtım şirketinin duyurusuna göre, yatırım çalışması kapsamında Kargıcak Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Yaklaşık 7 saat sürecek elektrik kesintisi, özellikle evden çalışanlar, esnaf ve elektronik cihaz kullanan vatandaşlar açısından önem taşıyor. Turizm sezonunun hareketlendiği bu dönemde yapılacak çalışma, bölgedeki altyapının güçlendirilmesini amaçlıyor.

KESİNTİ SAATLERİ BELLİ OLDU

Planlı kesinti, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 09.00’da başlayacak ve 16.00’ya kadar devam edecek. Çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde, elektrik daha erken verilebilecek.

Kesinti süresince bölgede bakım ve yatırım çalışmaları yürütülecek. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirileceğini belirtti.

ALANYA KARGICAK’TA HANGİ SOKAKLAR ETKİLENECEK?

Elektrik kesintisinden Alanya Kargıcak Mahallesi içinde yer alan şu cadde ve sokaklar etkilenecek:

Dalkılıçlı bölgesi

Kelleciler Sokak

Yıldırımlar Caddesi

Yıldırımlar bölgesi

Bu güzergâhlarda bulunan konutlar, işletmeler ve turistik tesisler belirlenen saatler arasında elektriksiz kalacak.

KESİNTİNİN NEDENİ YATIRIM ÇALIŞMASI

Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre kesinti, mevcut elektrik altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırım çalışması nedeniyle uygulanacak. Bu tür planlı çalışmalar, özellikle yaz aylarında artan enerji tüketimine karşı daha kesintisiz hizmet sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Alanya’nın hızla büyüyen mahallelerinden biri olan Kargıcak’ta yapılan altyapı yatırımlarının, bölgedeki konutlar ve turizm işletmeleri için daha güvenli ve istikrarlı enerji arzı sağlaması hedefleniyor.