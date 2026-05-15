Örnek No:54*

T.C.

ANTALYA

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/966 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/966 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.600.000,00 1 Taşıt 07BEC574 Plakalı , 2022 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 65492081627825 Motor No'lu , W1VVNGTZ5P4191386 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:36

11/05/2026 (İİK m.114/4)

