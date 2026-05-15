Tokat’ın Zile ilçesinde etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede şiddetlenerek doluya dönüştü. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastı.

Özellikle ani hava değişimlerinin sık yaşandığı ilkbahar döneminde görülen bu tür yağışlar, altyapının kapasitesini zorlayabiliyor. Zile’de yaşanan son yağış da kısa sürede etkisini gösterdi ve ilçenin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi.

CADDELER KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, kısa süre içinde yerini yoğun dolu yağışına bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu taneleri nedeniyle yollar, kaldırımlar ve park halindeki araçların üzeri beyaz bir tabakayla kaplandı. Vatandaşlar, yağışın şiddeti karşısında kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı sürücüler araçlarını güvenli alanlara çekerek yağışın dinmesini bekledi. İlçe merkezinde oluşan görüntüler, kış mevsimini andırdı.

EV VE İŞ YERLERİNDE SU BASKINLARI YAŞANDI

Şiddetli yağışla birlikte oluşan sel suları, özellikle zemin katlarda bulunan ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Bazı esnaf, dükkânlarına dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar ise eşyalarının zarar görmemesi için yoğun çaba harcadı.

Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Bazı güzergâhlarda trafik yavaşlarken, zaman zaman kısa süreli ulaşım aksaklıkları yaşandı.