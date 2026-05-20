Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arnavut yıldız Ernest Muçi'nin bonservisini resmen aldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu hakkı kullanılarak transfer kalıcı hale getirildi.

Anlaşma kapsamında Trabzonspor, Beşiktaş'a sözleşme fesih bedeli olarak toplam 8.5 milyon Euro ve KDV ödemesi yapacak. Kulübün kamuoyuna duyurduğu ödeme planına göre, söz konusu bonservis bedeli sekiz taksit halinde siyah-beyazlı ekibe yatırılacak. Beşiktaş Kulübü de resmi kanallarından bir veda mesajı yayımlayarak, Arnavut oyuncuya bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

MUÇİ'NİN TRABZONSPOR PERFORMANSI NASILDI?

Trabzonspor'un bu yüksek bütçeli yatırımının arkasında oyuncunun sezon boyunca sergilediği istikrarlı hücum performansı yatıyor. Bordo-mavili formayla bu sezon toplam 34 resmi maça çıkan yetenekli futbolcu, rakip fileleri 15 kez havalandırırken 7 de asist yaptı. Toplamda 22 gole doğrudan etki eden Muçi, takımın ofansif kurgusundaki en önemli isimlerden biri olarak kalıcı imza atmayı başardı.