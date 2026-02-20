Ekonomist Selçuk Geçer, jeopolitik risklerin artması halinde altın ve özellikle gümüşte sert yükselişler yaşanabileceğini söyledi. “Gümüş, sonraki aşamada altından daha hızlı yükselebilir” dedi.

Ekonomist Selçuk Geçer, küresel piyasalara ilişkin son değerlendirmesinde yatırımcıların yakından takip ettiği altın ve gümüş fiyatları hakkında çarpıcı öngörüler paylaştı. ABD ile İran arasında artan gerilimin küresel risk algısını yükselttiğini belirten Geçer, olası bir sıcak çatışmanın emtia piyasalarında sert hareketlere yol açabileceğini ifade etti.

Geçer’e göre, jeopolitik tansiyonun düşmek yerine daha da artması, güvenli liman arayışını hızlandırabilir. Bu durumun başta altın fiyatları olmak üzere değerli metalleri yukarı taşıyabileceği belirtiliyor.

“ALTINDA HİKÂYE YENİ BAŞLIYOR”

Selçuk Geçer, olası bir ABD-İran savaşı senaryosunun ve buna eklenecek yeni küresel gerilimlerin altın fiyatlarında dramatik bir yükselişe neden olabileceğini savundu. Geçer, altın için uzun vadede çok daha yüksek seviyelerin konuşulabileceğini belirterek, ons altında 10 bin dolar seviyesinin dahi ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.

Bu tür açıklamalar özellikle birikimini jeopolitik risklere karşı güvenli yatırım aracı olarak altına yönlendiren yatırımcılar açısından dikkat çekiyor.

GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN EDEBİLİR Mİ?

Geçer’in asıl dikkat çeken değerlendirmesi ise gümüş yatırımı üzerine oldu. İlk etapta altın kadar hızlı bir yükseliş yaşanmayabileceğini söyleyen ekonomist, sonraki süreçte gümüşün çok daha sert bir ralli yapabileceğini belirtti.

Geçer, altının 7 bin dolar bandına ulaşması halinde gümüşte 120 dolar üzeri seviyelerin test edilebileceğini öne sürdü. Hatta daha ileri bir senaryoda gümüş fiyatlarının 250 dolara doğru hareket edebileceğini ifade etti.

Bu değerlendirme, özellikle “2026’da altın mı gümüş mü kazandırır?” sorusuna yanıt arayan yatırımcılar açısından yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Küresel ölçekte yaşanabilecek askeri veya siyasi krizler, tarihsel olarak değerli metallere olan talebi artırabiliyor. Uzmanlara göre yatırımcılar, belirsizlik dönemlerinde genellikle altın ve gümüş gibi güvenli liman varlıklara yöneliyor. Ancak fiyatların hangi seviyelere ulaşacağı; merkez bankalarının politikaları, doların seyri ve küresel enflasyon verileri gibi birçok değişkene bağlı.

Yatırım kararlarında tek bir görüşe bağlı kalmadan, farklı senaryoları değerlendirmek büyük önem taşıyor.