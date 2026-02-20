22 ve 23 Şubat’ta Alanya genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kestel’den Mahmutlar’a, yaylalardan batı mahallelerine kadar 32 mahalle ve bağlı yerleşimler karanlıkta kalacak.

Alanya’da hafta sonu ve haftanın ilk günü planlanan yatırım kaynaklı elektrik kesintileri, çok sayıda mahalleyi doğrudan etkileyecek. CK Enerji Akdeniz Elektrik’in duyurusuna göre 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi tarihlerinde farklı bölgelerde saatler süren kesintiler yaşanacak.

Kesintiler özellikle kırsal mahalleler ve yaylalarda uzun süreli olacak. Esnafın POS cihazları, evlerde kombiler, asansörler, internet modemleri… Günlük hayatın tam ortasında bir boşluk oluşacak.

22 ŞUBAT PAZAR: KESTEL’DE 3 SAATLİK KESİNTİ

Pazar günü ilk kesinti Kestel Mahallesi’nde uygulanacak. Merines Caddesi çevresinde saat 09.00 ile 12.00 arasında enerji verilemeyecek. Bölgedeki site sakinleri ve küçük işletmelerin tedbirli olması isteniyor.

Sabah kahvesi, elektrikli ocak, fırın… Hepsi saat 09.00’da bir anda susacak.

23 ŞUBAT PAZARTESİ: DOĞU VE YAYLALARDA 7 SAAT KARANLIK

Pazartesi günü kesinti çok daha geniş alana yayılacak. Saat 09.00 ile 16.00 arasında sürecek 7 saatlik planlı elektrik kesintisi şu mahalleleri kapsıyor:

Beyreli, Fakırcalı, Gözüküçüklü, Gümüşkavak, Hocalar, Karapınar, Mahmutlar (Keşbeleni Yaylası ve 303 Nolu Sokak), Uğrak, Yalçı, Yaylakonak, Yaylalı, Yeşilöz, Çamlıca, Özvadi, Üzümlü, İmamlı ve Şıhlar ile bu mahallelere bağlı tüm yayla yerleşimleri.

Kesinti Gazipaşa’nın Şahinler bölgesini de etkileyecek.

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için özellikle derin dondurucu, su motoru ve tarımsal sulama sistemleri konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Yayla evlerinde elektrikli ısıtıcı kullananlar için de risk var…

BATI MAHALLELERİNDE DE KESİNTİ VAR

Aynı gün Alanya’nın batı kesiminde de çalışmalar sürecek. Akdam, Avsallar (Yeşil Tür. Orm. Der. Sitesi mevkii) ve Türkler mahallelerinde saat 10.00 ile 16.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Özellikle turizm bölgesindeki işletmelerin jeneratör hazırlığı yapması öneriliyor. Hafta başında yaşanacak bu kesinti, küçük esnaf için ciddi bir planlama gerektiriyor.

Yetkililer çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun yürütüleceğini belirtirken, vatandaşların elektrikli cihazlarını korumaya almaları ve önlem almaları çağrısında bulundu.

Şimdilik planlı. Ama uzarsa…