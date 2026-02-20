ALANYA Müftülüğü, Ramazan ayı dolayısıyla zekât ve fitre bağışlarına ilişkin bilgilendirme afişi yayımladı. “Ramazan paylaşmaktır” mesajıyla yapılan çağrıda, zekât ve fitrelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için vatandaşlara destek çağrısında bulunuldu. Açıklamaya göre, 2026 yılı fitre miktarı 240 TL olarak belirlendi. Fitre bağışları için son tarih ise 18 Mart Perşembe günü olarak duyuruldu. Müftülük tarafından paylaşılan hesap numaraları aracılığıyla bağış, zekât ve fitre ödemeleri yapılabilecek. Açıklama kısmına bağış türünün (bağış/zekât/fitre) belirtilmesi istendi.

'YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA AYI'

Alanya Müftüsü Mehmet Seven, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, “Zekât ve fitrelerinizle bir yetimin yüzü gülsün, bir ailenin sofrası şenlensin, bir öğrencinin ihtiyacı karşılansın. Yapılan tüm bağışlar usulüne uygun şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır” ifadelerini kullandı.

Müftülük yetkilileri, vatandaşların zekât, fitre ve diğer bağışlarının titizlikle değerlendirileceğini ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. “Sadaka malı eksiltmez” hadisine yer verilen çağrıda, Ramazan ayında paylaşmanın önemine vurgu yapıldı. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser Yiğit