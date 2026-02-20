KVKK, çocukların kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili 6 sosyal medya platformu hakkında resen inceleme başlattı. Peki erişim engeli ya da kapatma kararı var mı?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord hakkında resen inceleme başlattığını duyurdu. Kararın ardından “Sosyal medya platformları kapatılıyor mu?” sorusu gündeme geldi.

ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARI VURGUSU

KVKK tarafından yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin nasıl işlendiğinin mercek altına alındığı belirtildi. Açıklamada, “çocuğun yüksek yararı” ilkesi kapsamında işlem tesis edildiği ifade edildi.

İncelemede özellikle şu başlıkların ele alınacağı öğrenildi:

Çocuklara ait kişisel verilerin hangi yöntemlerle toplandığı

Bu verilerin hangi amaçlarla işlendiği

Platformların aldığı teknik ve idari güvenlik tedbirleri

Yaş doğrulama sistemlerinin yeterliliği

KAPATMA KARARI VAR MI?

Mevcut aşamada söz konusu platformlara yönelik erişim engeli ya da kapatma kararı bulunmuyor. Başlatılan süreç bir denetim ve inceleme niteliği taşıyor.

Ancak süreç sonunda ihlal tespit edilmesi halinde idari para cezası, veri işleme süreçlerinde değişiklik zorunluluğu ya da ek güvenlik tedbirleri gündeme gelebilir.

Özellikle çocukların sosyal medya kullanım yaşının düştüğü bir dönemde bu karar dikkat çekti. Aileler zaten uzun süredir dijital güvenlik konusunda tedirgindi.

Birçok ebeveyn, çocuklarının hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğini dahi tam olarak bilmiyor. Ve bu mesele artık sadece ekran süresi tartışması değil…

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

KVKK, inceleme kapsamında ilgili platformlardan bilgi ve belge talep edebilecek. Gerek görülmesi halinde teknik denetim yapılabilecek. İnceleme sonucunda bir ihlal tespit edilirse yaptırım uygulanacak.

Öte yandan bu adım, Türkiye’de çocukların sosyal medya güvenliği ve kişisel veri korunması konusundaki denetimlerin sıkılaştırıldığı şeklinde yorumlanıyor.

Kararın ardından sosyal medya kullanıcıları arasında kısa süreli bir panik oluşsa da, şu an için erişim kısıtlamasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.