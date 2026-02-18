Bursa’da gece yarısı yaşanan motosiklet kazasında iki çocuklu çift hayatını kaybetti. Çocukluk aşkı olan Murat ve Gülcan Çağlayan’dan geriye iki evlat kaldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası, iki çocuklu bir aileyi yasa boğdu. Gece saatlerinde refüje çarparak devrilen motosikletten savrulan 34 yaşındaki Murat Çağlayan ile 33 yaşındaki eşi Gülcan Çağlayan, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

KAZA GECE YARISI MEYDANA GELDİ

Kaza, 16 Şubat saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Murat Çağlayan’ın kontrolünü kaybettiği motosiklet refüje çarptı ve devrildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin metrelerce sürüklendiği belirtildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUKLUK AŞKIYDI, 7 YILLIK EVLİLİK BÖYLE BİTTİ

Hayatını kaybeden Murat ve Gülcan Çağlayan’ın çocukluk aşkı olduğu ve yaklaşık 7 yıldır evli oldukları öğrenildi. İki çocuk sahibi olan çiftin ani ölümü, yakınlarını ve mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Gece yarısı gelen o telefon… Bir evde ışıklar sabaha kadar sönmedi.

Bursa’da son dönemde artan gece saatlerinde motosiklet kazaları, özellikle hız ve kontrol kaybı nedeniyle can kayıplarını artırıyor. Uzmanlar, şehir içi sürüşlerde dahi koruyucu ekipman ve hız limitlerine uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.