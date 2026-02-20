Alanya’nın Kestel Mahalle Muhtarı Hüsnü Uyar, Regülatör Caddesi’nin yapılan girişimlerin ardından yeniden trafiğe açıldığını söyledi. Uyar, Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda Devlet Su İşleri, Alanya Belediyesi ve İlçe Jandarma’nın katılımıyla oluşturulan kriz masasının Kaymakam tarafından sonuçlandırıldığını belirtti.

‘VATANDAŞLARIMIZI BİLGİLENDİRELİM’

Uyar yaptığı açıklamada, “Dün öğle saatlerinde Kaymakamlıkla görüşmüştük. Devlet Su İşleri, Alanya Belediyesi ve İlçe Jandarma ile yapılan kriz masasını Kaymakamımız sonuçlandırdı. Buranın açılmasını rica etmiştik. Bugün de Devlet Su İşleri yetkilileri geldi. Yolu açtık, şu an Regülatör Caddesi trafiğe açıldı. Vatandaşlarımızı bilgilendirmiş olalım” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)

