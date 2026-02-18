İnegöl’de bir apartman dairesinde yaşanan olayda 17 yaşındaki şüpheli, 19 yaşındaki ablasını bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle genç kız kurtarıldı, şüpheli gözaltına alındı.

APARTMANDA PANİK DOLU ANLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi Defne Sokak’ta bulunan TOKİ konutlarında saat 13.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 17 yaşındaki Ömer S., 19 yaşındaki ablası Lakat S.’yi bıçakla rehin aldı. Evden gelen sesleri duyan bina sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS KOÇBAŞIYLA KAPIYI KIRDI

Kapıyı kilitleyen şüpheliyi ikna etmek için polis ekipleri uzun süre çaba gösterdi. Ancak yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca ekipler koçbaşıyla daire kapısını kırarak içeri girdi. Polisleri gören Ömer S., kendisini tuvalete kilitledi. Bu sırada evde bulunan genç kız ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Lakat S.’yi komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Apartman koridorunda sessizlik vardı. Kimse ne olacağını kestiremiyordu.

BIÇAĞI TESLİM ETTİ

Polis ekiplerinin ikna çalışması sonrası şüpheli tuvaletin kapısını açarak elindeki bıçağı teslim etti. Ömer S. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, özellikle aile içi şiddet vakalarının yeniden gündeme geldiği bir dönemde yaşandı. Uzmanlar, bu tür durumlarda erken psikolojik destek mekanizmalarının önemine dikkat çekiyor. Bir apartman dairesinde yaşanan bu olay, komşular için de unutulmayacak bir gün oldu. Ve aslında her şey birkaç dakika içinde oldu. Yetkililer olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini bildirdi.