Alanya istikametine seyir halinde olan araçların karıştığı kaza, saat 12.00 sularında Kızılağaç Mahallesi sınırlarında yaşandı. Her gün binlerce Alanyalının da kullandığı D-400 Karayolu üzerinde ilerleyen Sadık Y. yönetimindeki 07 LMC 84 plakalı minibüs, Kızılağaç Kavşağı'nı yaklaşık 100 metre geçmişken beklenmedik bir darbeyle sarsıldı. Aynı yönde arkadan gelen S. A. idaresindeki 07 BTC 619 plakalı kapalı kasa kamyonet, minibüse büyük bir şiddetle çarptı.

BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Kamyonetin çarpmasıyla kontrolden çıkan minibüs sürücüsü, aracı yolda tutmayı başaramadı. Önce karayolu kenarında bulunan çelik bariyerlere çarparak savrulan araç, ardından büyük bir gürültüyle yan yatarak asfalta devrildi. Kaza sonrası karayolu adeta can pazarına dönerken, çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

ŞOK EDEN İDDİA: HIZ SABİTLEYİCİ TAKILI KALDI

Meydana gelen feci olayda kamyonet şoförü S. A. ve yanında yolcu olarak seyahat eden D. A. Y.'nin yanı sıra, devrilen minibüste bulunan C. D., M. D., N. G., İ. Ç. ve E. N. U. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde acil tıp teknisyenleri tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza sonrası kamyonet sürücüsü S. A.'nın ilk beyanı dikkat çekti. Sürücü S. A., aracının hız sabitleyicisinin kilitlendiğini ve minibüse bu teknik arıza yüzünden çarptığını öne sürdü. Alanya trafiğini de doğrudan etkileyen yoğun güzergahtaki faciayla ilgili güvenlik güçlerinin başlattığı detaylı soruşturma sürüyor.