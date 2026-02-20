Ramazan’ın ilk gecesi camiye gitmek için evden çıkan Hatice Kepez, yaya geçidinde aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aile hız kesici talep ediyor.

Antalya’nın Kepez ilçesinde Ramazan ayının ilk teravih namazı öncesi yaşanan kaza, mahallede büyük üzüntü yarattı. 71 yaşındaki Hatice Kepez, evine yakın Ünsal Camii’ne gitmek için çıktığı sırada yaya geçidinde aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kepez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, iki kız ve üç torun sahibi olan Hatice Kepez, Ramazan’ın ilk günü akşam saatlerinde teravih namazı için evinden çıktı. Caminin karşısındaki yaya geçidinden geçtiği sırada, R.Y. yönetimindeki pikap çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahale kapsamında kalp masajı uyguladı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Kepez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberin ardından yakınları hastane önünde gözyaşı döktü. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Hatice Kepez’in cenazesi Kepez Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ramazan’ın ilk gecesinde yaşanan bu acı olay, mahallede derin bir üzüntüye neden oldu.

Teravih için evden çıkmıştı sadece. Birkaç dakikalık yol…

“BU YOLA HIZ KESİCİ KONULSUN”

Hatice Kepez’in kardeşi ve Kepez Mahalle Muhtarı Yusuf Küçükkaya, kazanın meydana geldiği noktada acil önlem alınması gerektiğini söyledi. Cami önündeki yolda sık sık kazaların yaşandığını belirten Küçükkaya, geliş ve gidiş yönüne hız kesici konulmasını talep etti.

“Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın” diyen Küçükkaya, özellikle Antalya Kepez’de cami önlerinde yaşanan trafik kazalarına kalıcı çözüm çağrısı yaptı.

Mahalle sakinleri ise özellikle teravih ve cuma namazı saatlerinde araçların hızının arttığını, yaşlıların karşıdan karşıya geçerken zorlandığını dile getiriyor. Ramazan akşamlarında cami çevresindeki yaya güvenliği konusu yeniden gündeme geldi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından sürücü R.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

