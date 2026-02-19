Alanya Beşyol mevkiinde, iftar saatine yakın dakikalarda artan trafik yoğunluğu bir kavgaya sahne oldu. Eski jandarma üst kavşağı ile Eski Hastane Kavşağı (25 Yol bağlantı kısmı) civarında iki motosiklet sürücüsü arasında geçiş nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

GEÇİŞ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, trafikte ilerleyen iki motosiklet sürücüsü arasında yol verme ve geçiş meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yoğunluk nedeniyle araçların yavaş ilerlediği sırada sürücülerden biri diğerine tekme attı. Darbenin etkisiyle dengesini kaybeden motosikletli yere düştü.

Olay anı çevredeki bazı sürücüler tarafından kısmen görüldü. Ancak iftar saatine yakın yaşanan yoğun trafik nedeniyle kavganın tamamı net şekilde görüntülenemedi.