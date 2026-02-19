Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 2 dolandırıcılık, Yağma ve Gece vakti hırsızlık suçundan 20 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.T (35) Hacet Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
OPERASYONLA YAKALANDI
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü, saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.T daha sonra Alanya L. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.
Mehmet AL
