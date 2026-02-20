Goldman Sachs’tan JPMorgan’a kadar 6 büyük bankanın CEO’su 2025’te toplam 258 milyon dolar kazandı. Maaşların büyük bölümü bonus ve hisse gelirinden oluşuyor.

ABD’de faaliyet gösteren dev yatırım bankalarının CEO’larına 2025 yılında ödenen toplam ücret 258 milyon doları aştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) verilerine göre, maaş artışı 2021 sonrası dönemin en yüksek ikinci artışı olarak kayıtlara geçti.

Bankacılık sektöründe rekor seviyeye ulaşan gelir ve kârlılık, CEO maaşlarını da yukarı taşıdı. CEO’ların yıllık toplam kazancı 40 ila 47 milyon dolar arasında değişti.

EN YÜKSEK MAAŞI ALAN CEO’LAR

2025 yılında en fazla kazanan banka yöneticileri şöyle sıralandı:

David Solomon (Goldman Sachs): 47 milyon dolar (+%21)

(Goldman Sachs): 47 milyon dolar (+%21) Ted Pick (Morgan Stanley): 45 milyon dolar (+%32)

(Morgan Stanley): 45 milyon dolar (+%32) Jamie Dimon (JPMorgan): 43 milyon dolar (+%10)

(JPMorgan): 43 milyon dolar (+%10) Jane Fraser (Citigroup): 42 milyon dolar (+%22)

(Citigroup): 42 milyon dolar (+%22) Brian Moynihan (Bank of America): 41 milyon dolar (+%17)

(Bank of America): 41 milyon dolar (+%17) Charlie Scharf (Wells Fargo): 40 milyon dolar (+%28)

Artış oranları özellikle Morgan Stanley ve Wells Fargo’da dikkat çekti.

MAAŞLARIN ASIL KAYNAĞI BONUS VE HİSSE

CEO’lara verilen sabit maaşın görece düşük olduğu, asıl gelirin performansa bağlı bonus ve hisse ödüllerinden oluştuğu belirtiliyor. Bu ödemeler şu kriterlere göre belirleniyor:

Hisse başına kazanç

Özsermaye kârlılığı

Hisse performansı

Toplam yatırımcı getirisi

Özellikle hisse bazlı ödüller yıllara yayıldığı için, yöneticilerin performansının uzun vadeli ölçülmesi hedefleniyor.

Rakam büyük. 47 milyon dolar, bugünkü kurla hesaplandığında Türkiye’de binlerce çalışanın yıllık gelirine eşdeğer bir tutar ediyor.

2008 KRİZİ YENİDEN GÜNDEMDE

2008 küresel finans krizinden önce de banka CEO’larının yüksek maaşları tartışma konusu olmuştu. Kriz sonrası zararların önemli kısmını yatırımcılar ve kamu üstlenmişti.

Bugün ise bazı çevreler, maaş artışlarının yeniden sistemsel risk tartışmalarını alevlendirebileceğini savunuyor. Bankalar ise mevcut yapının 2008’den farklı olduğunu belirtiyor:

Maaşların büyük bölümü hisse bazlı ve zamana yayılıyor

Hatalı yönetim durumunda geri alma (clawback) mekanizması var

Bonuslar risk yönetimi kriterlerine de bağlı

Yine de kamuoyunda soru şu: Kârlılık artarken risk ne kadar kontrol altında…