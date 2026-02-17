Bir caminin misafirhanesinde yaşandığı öne sürülen olay sonrası Diyanet soruşturma başlattı.

İddiaya göre bir camide görev yapan imamın, yabancı uyruklu bir erkek turist ile cami misafirhanesinde uygunsuz şekilde görüntülendiği ileri sürüldü. Olayın ardından idari soruşturma başlatıldı.

OLAY TARİHİ CAMİNİN MİSAFİRHANESİNDE YAŞANDI

İddialara göre olay, geçtiğimiz Ekim ayında adı açıklanmayan bir cami misafirhanesinde meydana geldi. Camide görevli olduğu belirtilen imam F.G.’nin, Diyarbakır’ı ziyarete gelen Malezya uyruklu bir erkek turistle birlikte misafirhaneye girdiği öne sürüldü.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Cami müştemilatında çalışan bir temizlik görevlisinin durumu fark ederek yetkililere bildirdiği belirtildi. Bunun üzerine bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemede, imam F.G. ile turist kafilesinde yer aldığı öğrenilen şahsın aynı yatakta uygunsuz şekilde görüntülendiği iddia edildi.

Görüntülerin tespit edilmesinin ardından süreç hızlandı. İşin boyutu tam olarak ne, hangi tarihte ve hangi saat aralığında…

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan gelişmenin ardından cami imamı hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili birimler tarafından yürütülen süreç kapsamında imam F.G.’nin, soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı bildirildi.

Olayın tüm yönleriyle araştırılması için bir müfettiş görevlendirildi. İnceleme sonucunda hazırlanacak rapora göre idari ve disiplin sürecinin netleşeceği ifade edildi.

Konuyla ilgili adli bir soruşturma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.