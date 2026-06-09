Alanya’da 9 ve 10 Haziran’da planlı elektrik kesintileri uygulanacak

Alanya’da şebeke bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 9 Haziran Salı ile 10 Haziran Çarşamba günlerinde birçok mahallede planlı elektrik kesintisi yapılacak. AEDAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bazı bölgelerde gündüz saatlerinde, bazı bölgelerde ise gece boyunca enerji verilemeyecek.

Yetkililer, özellikle elektronik cihazların korunması ve günlük planlamaların aksatılmaması için vatandaşların önceden tedbir almasını önerdi.

9 HAZİRAN SALI GÜNÜ KESİNTİ YAŞANACAK BÖLGELER

Saat 09.00 ile 16.00 arasında uygulanacak planlı kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

Yalçı Mahallesi: Armutlu Sokak ve Sorgun Mevkii

Tosmur Mahallesi: Kerimcik Caddesi, Aydoğan, Karahacı, 22103 Sokak ve Merkez Camii Caddesi çevresi

Çamlıca Mahallesi: Bobuşlu Sokak

Kesintilerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.

GECE SAATLERİNDE GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ

10 Haziran Çarşamba günü saat 01.00 ile 07.00 arasında yapılacak çalışma nedeniyle Alanya merkezde birçok mahallede enerji kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

Saray Mahallesi

Kızlar Pınarı Mahallesi

Cikcilli Mahallesi (3002 Sokak, 220 Sokak ve Tuğayoğlu Caddesi)

Kadıpaşa Mahallesi (Abalılar Sokak, Sipahiler Sokak ve Nezihe Soydan çevresi)

Oba Mahallesi (Eğitim, Kıvrasıllar ve 225 Sokak)

Sugözü Mahallesi (1021 Sokak, Goncaoğlu, 610 Caddesi ve Özdemir Sokak)

Çıplaklı Mahallesi (3006 Sokak, Barbaros Caddesi ve Gülevşen Caddesi)

Gece saatlerinde yapılacak bu çalışmanın bakım amaçlı olduğu belirtildi.

10 HAZİRAN GÜNDÜZ SAATLERİNDE DE KESİNTİ VAR

Çarşamba günü saat 09.00 ile 16.00 arasında ise şu bölgelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacak:

Gümüşkavak Mahallesi: Tursunlar Sokak

Sapadere Mahallesi: Hatipler Nebiler Sokak ve Merkez Arapdamı Sokak

Mahmutlar Mahallesi: 241, 242 ve 214 numaralı sokaklar

Çamlıca Mahallesi: Bobuşlu Mevkii, Candanlı Sokak ve Kadirli bölgesi

AEDAŞ, bakım ve yatırım çalışmalarının şebekenin daha güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtiyor. Vatandaşların güncel kesinti bilgilerini dağıtım şirketinin resmi kanallarından takip etmeleri tavsiye ediliyor.