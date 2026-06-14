Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir açık satış kampanyasını hayata geçiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan kampanya kapsamında, Türkiye genelinde 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak.

15 Haziran Pazartesi günü başlayacak satışlar, 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular ve satış işlemleri ise Ziraat Bankası ile Halkbank şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek.

İLK BAŞVURAN AVANTAJLI OLACAK

TOKİ'nin açık satış modelinde kura çekimi yapılmayacak. Konutlar, başvuru önceliğine göre satılacak. Başka bir ifadeyle, şartları taşıyan ve işlemlerini ilk tamamlayan vatandaşlar istedikleri konutları satın alma fırsatı yakalayacak.

Başvuru sırasında uygun konutu seçen vatandaşlar, peşinatlarını yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.

GELİR ŞARTI VE İKAMET ZORUNLULUĞU YOK

Kampanyanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise gelir sınırı ve ikamet şartının bulunmaması oldu. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kendilerinin veya eşlerinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması halinde kampanyadan yararlanabilecek.

Ayrıca her hane adına yalnızca bir konut satın alınabilecek.

TAKSİTLER 18 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Satışa sunulan konutların fiyatları, bulunduğu il ve dairenin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlayacak. Aylık taksitler ise 18 bin lira seviyesinden başlayacak.

Vatandaşlara üç farklı ödeme seçeneği sunulacak:

Peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim,

Yüzde 50 peşinat verenlere yüzde 8 indirim ve 72 ay vade,

Yüzde 25 peşinat verip kalan yüzde 25'i bir yıl sonra ödeyenlere ise 60 aya kadar taksit imkanı.

EN FAZLA KONUT BU İLLERDE SATILACAK

Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa çıkarılacağı iller de belli oldu. Buna göre:

Bursa: 2 bin 190 konut

2 bin 190 konut Ankara: 2 bin 62 konut

2 bin 62 konut Hatay: 1.238 konut

1.238 konut Kahramanmaraş: 1.073 konut

1.073 konut Malatya: 1.000 konut

Bu iller başta olmak üzere Türkiye genelindeki 64 ilde binlerce vatandaş ev sahibi olma fırsatı yakalayacak.

6 İLDE TANITIM OFİSİ AÇILDI

Vatandaşların projeleri yakından inceleyebilmesi amacıyla Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı'da TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu.

Bu merkezlerde örnek daireler gezilebilecek, ödeme planları incelenebilecek ve kampanya hakkında detaylı bilgi alınabilecek.

TESLİMLER EN GEÇ 48 AYDA YAPILACAK

TOKİ tarafından yapımı devam eden projelerde teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Konutlarla ilgili fiyat, ödeme planı ve proje detaylarına TOKİ'nin resmi açık satış sistemi üzerinden ulaşılabilecek.