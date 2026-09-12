Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, yerel yönetimde yürütülen Ortak Akıl süreci çalışmaları kapsamında şehir ve bölge planlama uzmanları Dr. Büşra Durmaz ile Dr. Öğr. Üyesi Cihan Erçetin'i ağırladı. Görüşmede ilçenin gelecekteki kentsel vizyonu masaya yatırıldı.

Antalya Körfez kaynaklı haberin detaylarına göre, toplantının ana odak noktalarını erişilebilirlik, sürdürülebilir kentsel ulaşım ve katılımcı planlama modelleri oluşturdu. Başkan Vekili Çiçek, kentin gelişim sürecinde bilimsel verilerin ve uzman görüşlerinin yerel yönetim politikalarına entegre edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

ULAŞIM VE ERİŞİLEBİLİRLİK NASIL GELİŞTİRİLECEK?

Görüşmelerde Manavgat'ın mevcut ulaşım altyapısının sürdürülebilir bir yapıya nasıl kavuşturulabileceği detaylı şekilde değerlendirildi. Katılımcı planlama anlayışının, kentteki yaşam kalitesini artırmadaki rolü üzerinde durularak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

ORTAK AKIL STRATEJİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Modern belediyecilikte giderek yaygınlaşan ortak akıl stratejisi, kentsel büyümenin getirdiği altyapı ve trafik gibi kronik sorunları akademik veriler ışığında çözmeyi hedefliyor. Değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapan Çiçek, kent paydaşlarıyla uyum içinde çalışmanın temel prensipleri olduğunu belirterek, sundukları bilimsel katkılardan dolayı konuk akademisyenlere teşekkür etti.