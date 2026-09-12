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Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi, 12 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni rehbere göre, kamu kurumları ve mahalli idarelerin yatırım tekliflerinde sürdürülebilir turizm ve altyapı projeleri öncelikli olarak değerlendirilecek.

Geçtiğimiz yıl 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçi ağırlayan Antalya'da, 1 Ocak ile 21 Ağustos 2026 tarihleri arasında gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Turizm hareketliliğindeki bu yoğunluk, bölgedeki ulaşım ve altyapı yatırımlarının önemini artırıyor. Yayımlanan genelge, Antalya genelinde yürütülecek yeni dönem projelerinin çerçevesini çiziyor.

TURİZM BÖLGELERİNDE HANGİ YATIRIMLAR DESTEKLENECEK?

Yatırımcıyı bölgeye çekmeyi hedefleyen destinasyon yönetimi odaklı projelere kamu kaynaklarından öncelik tanınacak. Belediyelerin turizm bölgelerinde hazırlayacağı içme suyu, atık su, kanalizasyon ve derin deniz deşarjı gibi temel altyapı yatırımları program kapsamında ele alınacak. Tanıtım, markalaşma ve pazarlama faaliyetleri ise yatırım bütçesi dışında tutulacak. Ayrıca, yeni yol projelerinin onaylanmasında bölgenin turizm potansiyeli ve diğer yatırımlarla entegrasyonu belirleyici kriter olacak.

BELEDİYELER İÇİN YENİ DÖNEMİN ŞARTLARI NELER?

Ekonomik ve sosyal faydası yüksek, istihdamı destekleyen projelere odaklanılan yeni dönemde, mahalli idarelerin kalkınma ve bölge planlarına uyumu zorunlu tutuluyor. Bu gelişmenin olası yansıması olarak, Alanya gibi yoğun turizm baskısı altındaki ilçelerde yerel yönetimlerin altyapı ve ulaşım projelerine kaynak bulabilmesi için sürdürülebilirlik kriterlerini ön planda tutması gerekecek. Kamu yatırımlarından pay almak isteyen belediyelerin, projelerini bölgesel turizm talebiyle doğrudan ilişkilendirmesi bekleniyor.