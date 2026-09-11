ANKARA’nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Taşpınar Mahallesi’ndeki Çiçek Kent Sitesi yakınlarında öğle saatlerinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

RÜZGARLA BİRLİKTE BÜYÜDÜ

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de arazöz ve tankerlerle destek verdi. Yangının geniş bir alana yayılmasının önüne geçilmesi için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

3 HELİKOPTER HAVADAN MÜDAHALE ETTİ

Karadan sürdürülen çalışmaların yanı sıra yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter de katıldı. Helikopterler, Mogan Gölü’nden aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyarak alevlerin üzerine bıraktı.

VİLLALAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının villa tipi evlerin bulunduğu bölgeye yakın olması nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Söndürme çalışmaları devam ederken bölgedeki evlerde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen yoğun müdahaleyle yangının enerjisi düşürüldü ve alevler kontrol altına alındı.

Yangının yeniden alevlenmemesi için ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme yapılması bekleniyor. (