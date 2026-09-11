Ankara’da düzenlenen bir düğün organizasyonunda gelin arabasının arkasına yazılan esprili ifade, iddiaya göre iki aile arasında büyük gerginliğe yol açtı. Araçta yer alan “Hizmetçim geliyor” yazısını gören gelinin babasının ifadeye tepki göstermesi üzerine düğün atmosferi kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Aktarılan bilgilere göre gelinin babası ile damat arasında başlayan sözlü tartışma giderek büyüdü ve fiziki kavgaya dönüştü. Gelin tarafındaki bazı kişilerin de olaya dahil olduğu öne sürülürken, darp edilen damadın yaşananların ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayın tarafları veya yaralanmanın boyutuna ilişkin kaynakta daha ayrıntılı resmi bilgiye yer verilmedi.

ESPRİLİ GELİN ARABASI YAZILARI TARTIŞMA YARATABİLİYOR

Türkiye’de düğünlerde gelin arabalarının arkasına mizahi mesajlar yazılması uzun süredir devam eden geleneklerden biri. Evlilik, kayınvalide-kayınpeder ilişkileri veya bekârlığa veda üzerine hazırlanan ifadeler çoğu zaman eğlence amacı taşısa da kullanılan sözlerin taraflardan biri açısından küçültücü ya da kırıcı görülmesi düğün günü istenmeyen gerilimlere neden olabiliyor. Özellikle iki aileyi doğrudan hedef alan ifadelerin kullanılmadan önce gelin ve damat tarafından değerlendirilmesi benzer sorunların önüne geçebiliyor.

DÜĞÜNLERDE BENZER KAVGALAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Düğün ve kına organizasyonlarında küçük çaplı anlaşmazlıkların fiziksel kavgaya dönüşmesine ilişkin farklı şehirlerden daha önce de olaylar basına yansıdı. Antalya’da bir kına gecesi sonrasında gelin aracının çıkardığı egzoz sesi nedeniyle başlayan tartışma darp iddiasına dönüşürken, Düzce’de ise düğün konvoyunda yaşanan yol verme tartışması tarafların kavga etmesiyle sonuçlanmıştı. Bu örnekler, düğün gibi kalabalık organizasyonlarda trafik, yüksek ses, bahşiş talepleri veya aileler arasındaki sözlü atışmaların kontrol edilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

DARP İDDİASINDA RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de fiziksel saldırı iddiasıyla yaşanan olaylarda yaralanan kişinin sağlık kuruluşunda muayene edilmesi ve bulguların adli rapora geçirilmesi soruşturma açısından önem taşıyor. Olayın kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi halinde tarafların ve varsa tanıkların ifadeleri alınabiliyor; kamera kayıtları ve diğer deliller de soruşturma dosyasına dahil edilebiliyor. Yaralanmanın niteliğine ve olayın gerçekleşme biçimine göre hukuki değerlendirme değişebiliyor.

Türk Ceza Kanunu kapsamında bir kişinin kasten yaralanmasına neden olan eylemler “kasten yaralama” hükümleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Ancak uygulanacak hukuki süreç; yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilip giderilemeyeceği, saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve olayda nitelikli bir durum bulunup bulunmadığı gibi unsurlara göre farklılık gösterebiliyor. Bazı kasten yaralama dosyaları uzlaştırma kapsamına girebilirken, nitelikli hallerde farklı usuller uygulanabiliyor. Bu nedenle herhangi bir olayda kesin suçlama veya yaptırım ancak soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden belirlenebiliyor.

GERGİNLİK ANINDA NE YAPILMALI?

Kalabalık düğün organizasyonlarında tarafların birbirinden uzaklaştırılması, tartışmayı büyütecek söz ve davranışlardan kaçınılması ve organizasyon görevlilerinin erken müdahalede bulunması önem taşıyor. Fiziksel saldırı gerçekleşmesi halinde ise önceliğin güvenliğin sağlanması ve yaralanan kişiye sağlık desteği verilmesi gerekiyor. Daha sonra olayın yeri ve zamanına ilişkin görüntülerin korunması, tanık bilgilerinin kaydedilmesi ve gerekmesi halinde kolluk kuvvetlerine başvurulması hukuki sürecin sağlıklı yürütülmesine yardımcı olabiliyor.

DÜĞÜN GÜNÜ EĞLENCEYLE BAŞLADI KAVGAYLA SONUÇLANDI

Ankara’daki olay da gelin arabasına eğlence amacıyla yazıldığı değerlendirilen bir ifadenin aileler arasında nasıl ciddi bir anlaşmazlığa dönüşebileceğinin önemli örneklerinden biri oldu. “Hizmetçim geliyor” yazısıyla başlayan tartışmanın damadın hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandığı iddia edilirken, olayla ilgili resmi makamlarca yürütülebilecek sürecin ayrıntıları ve tarafların karşılıklı şikâyet durumuna ilişkin kaynakta bilgi bulunmuyor.