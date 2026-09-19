Cengiz Holding çatısı altında faaliyet gösteren Eti Bakır, Türkiye genelindeki maden üretim sahalarını ve işleme kapasitesini genişletmek amacıyla 2,2 milyar dolarlık yeni bir yatırım hamlesi başlattı. Şirket, Elazığ, Çanakkale ve Sinop'ta kurulacak yeni tesislerin yanı sıra Samsun'daki mevcut izabe tesisinin kapasitesini artırarak iç pazarın ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Türkiye'nin cevherden son ürüne kadar üretim yapabilen tek entegre bakır tesisi olan şirket, yerli kaynakların işlenmesine ağırlık veriyor. Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş'ın yaptığı açıklamalara göre, madencilik alanındaki satın almalar ve yeni tesis kurulumları ile şirketin toplam üretim gücü önemli ölçüde yükselecek.

YENİ ÜRETİM SAHALARI İÇİN MİLYARLIK BÜTÇE

Elazığ'ın Maden ilçesinde 800 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis bu ay itibarıyla geçici faaliyet belgesini alarak üretime başladı. Yıllık 1 milyon ton tüvenan cevher işlenecek bu tesiste 700 kişiye istihdam sağlanıyor. Çanakkale'de ise Truva Bakır'a ait Halilağa Bakır Madeni için 600 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldı ve tesisin yıl sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Gelecek yılın sonunda üretime başlaması hedeflenen Sinop Boyabat'taki saha için de yaklaşık 600 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Yeni sahalardan gelecek bakır konsantresinin işlenmesi amacıyla Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi'nin yıllık katot bakır üretim kapasitesi 70 bin tondan 90 bin tona yükseltildi.

CARİ AÇIĞA 1 MİLYAR DOLARLIK YERLİ ÜRETİM FRENİ

Türkiye'nin bakır katot ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayan Eti Bakır, cevherin yurt içinde işlenerek katma değerli ürüne dönüşmesi sayesinde cari açığın azaltılmasına her yıl 1 milyar doların üzerinde katkı sunuyor. Üretim sürecinde ortaya çıkan sülfürik asit ve pirit gibi yan ürünlerin gübre sanayisinde ve kobalt geri kazanımında kullanılması, endüstriyel dışa bağımlılığı da doğrudan aşağı çekiyor.

SATIN ALMALARA 1,8 MİLYAR DOLAR

Şirketin büyüme stratejisi kapsamında Çayeli Bakır ve Anagold Madencilik'in satın alınma süreçleri de tamamlandı. Genel Müdür Akbaş, nisan ve mayıs aylarında gerçekleşen bu iki büyük satın almanın toplam 1,8 milyar dolara mal olduğunu bildirdi. Günlük 6 bin ton maden işleme kapasitesine sahip Anagold Madencilik ile birlikte şirketin altın üretimindeki pazar payı da genişlemiş oldu.