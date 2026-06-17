Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, ChatGPT ve Google Gemini sistemleri dünya genelinde en yüksek yaşam kalitesine sahip şehirleri sıraladı. Ekonomik istikrar, güvenlik, sağlık ve eğitim gibi kriterlerin baz alındığı değerlendirmede, Türkiye'den Antalya'nın da aralarında bulunduğu kentler dikkat çekti.

Google Gemini tarafından yapılan sıralamada Türkiye'yi İzmir, Eskişehir, Muğla ve Ankara temsil etti. Aynı kriterler üzerinden değerlendirme yapan ChatGPT ise listesine İzmir, İstanbul, Antalya ve Eskişehir'i dahil etti. Her iki yapay zeka modelinin ortak noktası İzmir ve Eskişehir olarak kayıtlara geçti.

ANTALYA'NIN LİSTEYE GİRİŞ NEDENLERİ

ChatGPT'nin değerlendirmesinde Antalya; ılıman iklimi, güçlü turizm altyapısı ve yüksek yaşam konforu sayesinde dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer buldu. Küresel ölçekte ise Viyana, Kopenhag, Zürih, Melbourne, Vancouver, Münih, Tokyo ve Amsterdam gibi metropoller yaşam kalitesi standartlarını belirleyen başlıca merkezler olarak sıralandı.

YAPAY ZEKA VERİLERİ BÖLGE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Antalya'nın iklim ve turizm altyapısıyla küresel yapay zeka algoritmalarında öne çıkması, bölgenin turizm lokomotifi konumundaki Alanya gibi ilçeler açısından da yakından takip ediliyor. Uluslararası tanınırlığın ve yaşam kalitesi algısının artması, bölgeye yönelik yabancı ilgisinin ve turizm potansiyelinin pozitif bir yansıması olarak değerlendiriliyor.