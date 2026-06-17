İstanbul'un Yeşilkent Mahallesi G-522

Sokak üzerinde saat 00.30 sularında seyir halindeki iki otomobil ile bir motosiklet sürücüsü arasında silahlı çatışma yaşandı. Sözcü'nün aktardığına göre, taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokak aralarında bir kovalamacaya dönüştü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çevredeki çok sayıda iş yeri ve park halindeki araç kurşunların hedefi olarak maddi hasar aldı.

GÜVENLİK KAMERALARI ÇATIŞMAYI KAYDETTİ

Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokak üzerinde geniş güvenlik önlemleri alarak boş kovanları delil torbalarına yerleştirdi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle olayın detayları netleşti. Görüntülerde, bir otomobilin motosikletin önünü kestiği, ardından arkadan gelen ikinci otomobildekilerin de ateşe başladığı tespit edildi. Motosikletten düşen şahsın yerden araçlara doğru ateş açtığı ve sonrasında otomobillerin peşinden gittiği anlar kameralara yansıdı.

SOKAK ÇATIŞMALARINDA KAMERA SİSTEMLERİNİN ROLÜ NEDİR?

Büyükşehirlerde gece saatlerinde yaşanan bu tür asayiş olayları, yerleşim yerlerindeki bireysel silahlanma risklerini yeniden gündeme getiriyor. Emniyet güçlerinin olay yeri inceleme süreçlerinde, sokak aralarını gören güvenlik kameraları faillerin tespitinde ve olayın aydınlatılmasında en önemli delil kaynağı olarak işlev görüyor. Yetkililerin açıklamasına göre, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.