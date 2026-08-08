Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, soğutma sistemlerine yönelik talebi rekor seviyelere taşıdı. Sektör verilerine göre, klima ve vantilatör siparişlerinde bir önceki yıla kıyasla büyük bir ivme yakalandı.

Açıklanan rakamlara göre, klima satıcıları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 88 daha fazla sipariş alırken, platformlar üzerinden vantilatör satışı yapan işletmelerin siparişlerinde yüzde 50 yükseliş kaydedildi. Sıcaklık ortalamalarının halihazırda yüksek olduğu Akdeniz ve Ege bölgelerinde talep artışı yüzde 458 olarak ölçüldü. Diğer bölgelerdeki genel artış oranı ise yüzde 578 seviyesine ulaştı.

EN ÇOK SİPARİŞ HANGİ İLLERE GİTTİ?

Klima, vantilatör ve portatif soğutucu ürünlerine en yoğun talebi gösteren iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Adana ve Konya oldu. Siparişlerin Türkiye genelinde en fazla teslim edildiği şehirler listesinde ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Antalya dördüncü sırada yer aldı. Bu listeyi Bursa, Kocaeli, Mersin ve Adana takip etti.

AKDENİZ BÖLGESİNDE MUHTEMEL ETKİ

Akdeniz Bölgesi'nde kaydedilen yüzde 458'lik talep artışı ve Antalya'nın en çok sipariş teslim edilen iller arasına girmesi dikkat çekiyor. Bölge genelinde etkisini sürdüren sıcak havaların, Alanya'daki yerel piyasada da soğutucu satışlarına olası yansıması esnaf ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.