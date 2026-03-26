İstanbul’da hazırlanan iddianameye göre iş insanı Leyla Alaton, şirket içindeki bazı çalışanların dahil olduğu bir yapı nedeniyle ciddi maddi zarar gördüğünü öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iş dünyasının tanınan isimlerinden Leyla Alaton’un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Dosyada yer alan bilgilere göre Alaton, uzun yıllar güvendiği bir yöneticinin ve bazı çalışanların dahil olduğu bir yapı nedeniyle milyonlarca dolarlık zarar yaşadığını ileri sürdü.

ŞİRKET YÖNETİMİNE GETİRİLEN İSİM SÜRECİ BAŞLATTI

İddianamede yer alan ifadeye göre Alaton, 2015 yılında Ahmet Özcan’ı sahibi olduğu şirketler grubunun yönetimi için görevlendirdi. Özcan’ın, şirketin borçlarını yönetmek adına farklı bir satış modeli önerdiği ve ürünlerin başka bir şirket üzerinden satılmasını sağladığı aktarıldı.

Ancak süreç ilerledikçe şirket içindeki bazı çalışanların da dahil olduğu bu sistemin, karın başka şirketlere aktarıldığı ve zararın ana şirkete bırakıldığı iddiası gündeme geldi.

SİBER SALDIRI İDDİASI VE KAYIP VERİLER

Alaton’un ifadesine göre, oğlu şirket işlerine dahil olduktan sonra bazı işlemler sorgulanmaya başlandı. Bu süreçte şirketin dijital altyapısına yönelik bir saldırı gerçekleştiği ve önemli verilerin silindiği öne sürüldü.

Alaton, bu saldırının ardından en az 20 milyon dolarlık zarar tespit edebildiklerini, gerçek kaybın daha yüksek olabileceğini belirtti.

ŞİRKET DEVİRLERİ VE ŞANTAJ İDDİASI

İddianamede, bazı şirketlerin düşük bedellerle devredildiği ve daha sonra geri verilmesi için para talep edildiği iddiaları da yer aldı. Alaton, bu süreçte şantajla karşı karşıya kaldığını ve şirketlerinin kontrolünü kaybettiğini öne sürdü.

Şüpheliler arasında yer alan bazı çalışanların aynı gün işten ayrılması ve yüksek miktarda ödeme almaları da dikkat çeken detaylar arasında gösterildi.

MASAK RAPORU: MİLYARLARCA LİRALIK HAREKET

Dosyada yer alan MASAK raporuna göre, şüphelinin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 1,3 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Aynı dönemde şirketlerden çıkan paranın ise çok daha yüksek olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ: “EMEĞİMİN KARŞILIĞINI İSTEDİM”

Şüpheli Ahmet Özcan ise iddiaları reddederek, şirketleri geri devretmemesinin nedeninin yıllardır verdiği emeğin karşılığını almak olduğunu savundu. Özcan, kendisine yöneltilen dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmedi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında “güveni kötüye kullanma” ve “suçtan elde edilen malvarlığını aklama” suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanıklar İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı. Dava sürecinde yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.