Antalya ve Alanya’da hafta ortasından itibaren başlayan sağanak yağışlar, hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Meteoroloji verilerine göre vatandaşları ıslatacak günler kapıda.

Antalya hava durumu 5 günlük tahmin verilerine göre şehirde yağışlı süreç başlıyor. Özellikle Alanya ve çevresinde sağanak yağmur ne zaman başlayacak sorusu sık sorulurken, gözler hafta ortasına çevrildi.

Hava bir süredir kararsız gidiyordu zaten… Sabah güneş, akşam serinlik. Şimdi tablo netleşti. Yağmur geliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ BAŞLIYOR

Çarşamba günü itibarıyla Antalya genelinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı 12 ila 18 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek, hissedilen serinlik daha fazla olabilir. Rüzgar güneyden hafif esecek.

Özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkanlar… hazırlıklı olsun.

PERŞEMBE GÖKYÜZÜ KAPANIYOR

Perşembe günü yağış kısa bir mola veriyor ancak çok bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık 11-21 derece aralığında seyredecek. Güneş pek yüzünü göstermeyecek.

CUMA VE CUMARTESİ YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR

Cuma günü yeniden sağanak başlıyor. Nem oranı %90’lara kadar çıkarken, hava daha ağır hissedilecek.

Cumartesi ise haftanın en dikkat çeken günü. Yağışlar kuvvetleniyor. Rüzgarın 30 km/saat seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu da özellikle sahil kesimlerinde etkisini artırabilir.

PAZAR GÜNÜ DE DEVAM EDİYOR

Haftanın son gününde de yağış kesilmiyor. Sıcaklık 12-18 derece bandında kalıyor. Güneşli bir kapanış bekleyenler için tablo pek iç açıcı değil.

Biraz tuhaf aslında. Mart ayı ama yazı hatırlatan günlerden sonra böyle bir seri yağmur… İnsan plan yaparken iki kere düşünüyor.

ANTALYA VE ALANYA İÇİN UYARI

Uzmanlara göre bu tür Antalya’da peş peşe yağmur yağışı Mart ayında normal kabul edilse de, birkaç gün üst üste sürmesi günlük hayatı etkileyebilir. Özellikle işe gidiş saatlerinde, trafikte ve açık alan planlarında dikkatli olunması gerekiyor.

Şemsiye… belki de haftanın en önemli eşyası olacak.

Detaylı hava durumu gelişmeleri ve Alanya’da yağmur ne kadar sürecek sorusunun yanıtı için güncel veriler takip edilmeye devam ediyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü