Konya’da hafta sonu beklenen yağış sistemiyle birlikte sıcaklıklar düşüyor. Yüksek kesimlerde kar ihtimali gündemde, şehirde ise ani soğuma etkili olacak.

Konya’da mart ayı boyunca etkili olan yağışlı hava dalgası, hafta sonuna doğru yeniden güçleniyor. Özellikle 29-30 Mart tarihleri için yapılan uyarılar, şehir genelinde hava şartlarının kısa sürede değişeceğine işaret ediyor.

Ramazan Bayramı arefesinden bu yana aralıklarla yağış alan kentte, bazı bölgelerde 60-70 mm’ye ulaşan yağış miktarı ölçüldü. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkarken yeni sistemin de benzer şekilde etkili olması bekleniyor.

TARİH VERİLDİ: YAĞIŞ VE SOĞUK BİRLİKTE GELİYOR

Uzman tahminlerine göre Konya’da hafta sonu boyunca etkili olacak sistemle birlikte yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Özellikle ani sıcaklık düşüşünün yaşandığı bölgelerde ve yüksek kesimlerde yağışın kar şeklinde olabileceği belirtiliyor.

Beklenen yağış miktarı genel olarak metrekareye 15-20 kilogram civarında. Ancak bazı bölgelerde bu miktarın 50 kilograma kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Toroslar bölgesinde ise durum biraz daha farklı. Zaten yoğun kar örtüsünün bulunduğu bölgede kar ve sulu kar yağışı etkili olacak. Yer yer 100 kilogram yağış potansiyeli olduğu belirtiliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR AMA DON RİSKİ YOK

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da ciddi bir düşüş bekleniyor. Tahminlere göre termometreler 7-8 derece seviyelerine kadar gerileyecek.

Ancak yapılan açıklamalara göre şehir genelinde don riski beklenmiyor. Buna rağmen ani hava değişimi özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilecek.

Birçok kişi kalın kıyafetleri kaldırmıştı… hafta sonu yeniden dolaplar açılabilir.

AKOM’DAN UYARI: RÜZGÂR DA ETKİLİ OLACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Cumartesi gününden itibaren aralıklı yağışlar görülecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgâr zaman zaman kuvvetlenecek” ifadeleri yer aldı.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşım ve ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması istendi.

Bu arada… şehir merkezinde kar yağmasa bile soğuk hissi ciddi olacak.