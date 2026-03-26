Dazkırı'ya bağlı Yüreğir köyünde hurdacılık yapan Ayşe Kutluay'dan haber alamayan yakınları dün jandarmadan yardım istedi. Köye giden jandarma ekibi, arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle çalışma başlattı. Dün gece boyu devam eden çalışmaların ardından bu sabah da dronla havadan aramalar sürdürüldü. Çalışmalar sonucunda Ayşe Kutluay'ın, Acıgöl yakınlarında bir kanalda cansız bedeni bulundu. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ayşe Kutluay'ın cenazesi morga konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

