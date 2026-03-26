Nesine 3. Lig 4. Grup’ta 26’ncı hafta sonunda kümede kalmayı matematiksel olarak garantileyen mavi-beyazlı ekip, 27’nci haftada Milli Egemenlik Stadı’nda taraftarı önünde oynayacağı mücadele için hazırlıklara vakit kaybetmeden başladı. Haftanın ilk antrenmanı Milli Egemenlik Stadı idman sahasında gerçekleştirilirken, oyuncular çalışmaya takım halinde yapılan düz koşu ile başladı. Altay karşılaşmasında forma giyen futbolcular antrenmanı esneme ve açma-germe çalışmalarıyla tamamlarken, diğer oyuncular ise tempoyu artırdı. Az süre alan ve forma şansı bulamayan isimler beşe iki pas çalışmasının ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla günü noktaladı. Moral depolayan Alanya temsilcisi, hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek ve pazar günü sahasında oynayacağı Uşakspor karşılaşmasına hazır bir şekilde çıkmayı hedefleyecek. Cemali AYDINOĞLU
Alanya 1221 FSK ara vermedi
Deplasmanda Altay karşısında aldığı beraberlikle ligde kalmayı garantileyen Alanya 1221 FSK, gözünü şimdi sahasında oynayacağı kritik Uşakspor maçına çevirdi
Son Dakika! Antalya'da deprem
Antalya ve Alanya'da sağanak alarmı: İşte gün gün hava durumu raporu
Muhittin Böcek davasında deprem: Kilit isim uyuşturucudan gözaltında
Son Dakika! Türkiye Irak'tan çıktı
Kan donduran olay: Ölü doğduğu iddia edilen bebeği gömdüler
Birlikte olduğu kadından 'Ters ilişki' isteyince canından oldu