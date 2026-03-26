ULUSLARARASI Bisiklet Festivalleri ile adını dünya genelinde duyuran Alanya, spor turizmi alanındaki marka değerine bir yenisini daha ekledi. Alanya'da uzun yıllardır bisiklet ve triatlon organizasyonlarıyla oluşan spor kültürünün bir yansıması olarak Ümit Bisiklet tarafından özel olarak tasarlanan “Alanya Modeli” bisiklet piyasaya sunuldu. Hem tasarımı hem de taşıdığı yerel kimlik unsurlarıyla dikkat çeken model, Alanya’nın spor alanındaki birikimini simgeleyen yeni bir ürün olarak satışa çıktı.



ALANYA MODELİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Turizmci Metin Erdem, Mersin’de bir bisiklet firmasına girdiğini belirterek, “Boyum 1.88, kilom 80. Bana bir model önerir misiniz?” diye sordum. Firma yetkilisi ise esprili bir şekilde, “Abi 2026 model Alanya modeli geldi, tam sana göre. Hem de senin gibi yakışıklı” dedi. Bu diyalogun ardından bisikleti inceleyip satın aldım. Bisikletin her yerinde “Alanya” yazıyor. Bu durum benim için güzel bir detay oldu, hoşuma gitti. Güzel bir reklam olduğunu düşünüyorum. Bisiklet ve triatlon gibi spor branşlarında yılların emeği var. Feyzi Açıkalın ile kardeşi ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun Alanyalı olmasının da bu başarıda etkili olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)