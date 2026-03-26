İstanbul Beyoğlu’nda birlikte alkol alan kadın ve erkek arasında çıkan tartışma ölümle bitti. İlk başta “kalp krizi” denilen olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.

İLK İHBAR “KALP KRİZİ” DİYE YAPILDI

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan olayda, 59 yaşındaki Fesif Deneri evde ölü bulundu. Olayın ardından evde bulunan 49 yaşındaki kadın, polise yaptığı ilk ihbarda “kalp krizi geçirmiş olabilir” diyerek durumu bildirdi. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde ölüm, ilk etapta şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.

ADLİ TIP GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından Deneri’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan otopside ölümün boğulma sonucu gerçekleştiği belirlendi. Bu gelişmenin ardından soruşturmanın yönü tamamen değişti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI VE İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan kadın, yeni bulgular üzerine yeniden gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan sorguda olayla ilgili detayları anlattı. Şüpheli kadın ifadesinde, olay günü birlikte alkol aldıklarını ve cinsel birliktelik yaşadıklarını söyledi. Yaşanan tartışmanın ardından çıkan kavga sırasında boğarak öldürdüğünü kabul etti.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Kadının ifadesine göre olay, taraflar arasında yaşanan bir istek nedeniyle başladı. İddiaya göre bu durum tartışmaya dönüştü, ardından fiziksel mücadele yaşandı. Kavgada tarafların birbirine müdahale ettiği, olayın kısa sürede kontrolden çıktığı öğrenildi. Bir anda büyümüş yani… küçük bir tartışma gibi başlamış ama nereye gideceği belli olmamış.

OLAYIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bu tür olaylar özellikle büyük şehirlerde, alkol ve kontrol kaybının devreye girdiği anlarda daha sık gündeme geliyor. İnsan bazen… durması gereken yeri kaçırıyor.