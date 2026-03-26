TBMM gündemine gelen teklif milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Peki süreç ne durumda, kimleri kapsıyor ve ÖTV’siz araç mümkün mü?

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği “emeklilere ÖTV indirimi 2026 son durum” tartışmaları yeniden gündeme geldi. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi, emeklilere araç alımında vergi avantajı sağlamayı hedefliyor. Ancak şu an için teklif yasalaşmış değil.

YASALAŞTI MI? NET CEVAP

Hayır. Emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti teklifi henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmedi. Bu nedenle yürürlüğe giren bir düzenleme bulunmuyor.

Yani şu an için emekliler, mevcut sistemde herhangi bir ÖTV indirimi ya da muafiyetinden yararlanamıyor.

TEKLİFTE NELER VAR?

Hazırlanan kanun teklifinde dikkat çeken başlıklar şöyle:

- 4A, 4B ve 4C emeklilerini kapsaması planlanıyor

- Emeklilikten sonra 5 yıl içinde bir defaya mahsus ÖTV’siz araç alınabilecek

- Alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak

- Araç sınırlaması net değil, üst limit ileride belirlenecek

Bu haliyle teklif, özellikle “emekliler için ÖTV’siz araç şartları 2026” aramalarını yapan vatandaşlar için umut oluşturmuş durumda.

HANGİ ARAÇLAR ÖTV’SİZ OLACAK?

Henüz netleşmiş bir liste yok. Çünkü teklif yasalaşmadığı için:

- Araç fiyat limiti belirlenmedi

- Motor hacmi ya da segment sınırı açıklanmadı

- Yerli üretim şartı olup olmayacağı kesinleşmedi

Ancak geçmişteki engelli ÖTV muafiyeti uygulamalarına benzer şekilde, belirli bir fiyat ve motor sınırı getirilmesi bekleniyor.

GÜNLÜK HAYATTA NE ANLAMA GELİYOR?

Bugün Türkiye’de sıfır bir aracın fiyatının büyük kısmını ÖTV ve KDV oluşturuyor. Bu teklif yasalaşırsa, emekliler araç alırken ciddi bir maliyet avantajı elde edebilir.

Mesela… Aynı araç için yüz binlerce lira daha az ödeme ihtimali var. Ama şimdilik sadece ihtimal.

Birçok emekli bu düzenlemeyi bekliyor. Özellikle Alanya ve Antalya gibi şehirlerde ulaşım ihtiyacı yüksek olunca konu daha da konuşuluyor. Ama süreç… biraz yavaş ilerliyor gibi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Teklifin yasalaşması için şu adımlar gerekiyor:

- TBMM komisyon görüşmesi

- Genel Kurul oylaması

- Cumhurbaşkanı onayı

- Resmi Gazete’de yayımlanması

Bu adımlar tamamlanmadan “emeklilere ÖTV indirimi çıktı” demek mümkün değil.

Şimdilik herkes beklemede.